Son dakika: Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

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Haiti ve Dominik medyasında yer alan haberlere göre silahlı bir grup Haiti'nin başkenti Port au Prince’in dışındaki bir turist otobüsünü hedef aldı.



8'İ TÜRK 17 KİŞİYİ KAÇIRDILAR



Silahlı saldırganların en az 17 kişiyi kaçırdığı bunların arasında 8 de Türk'ün olduğu öğrenildi. Otobüsteki diğer kişilerin Haitili ve otobüs şoförünün ise Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.



Dominik basınında yer alan haberlerde kaçırılan Türk vatandaşlarının Haiti’ye komşu Dominik Cumhuriyeti'nden geçtiği ifade edildi.

Kaçırılanlar Türklerin yaşları 20 ila 26 arasında değişen beş erkek, üç kadın olduğu öğrenildi.



KONSOLOSLUK DOĞRULADI



Konsolos Hugues Josue haberi doğrulurken Türklerin Dominik Cumhuriyeti'nden başkent Port-au-Prince'e giderken rehin alındığını açıkladı.



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Saldırıyı gerçekleştiren grupisimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabilir.Haiti Polis Sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRMA VAKALARI ARTTI

Çeteler Haiti'de uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve son yıllarda fidye için insan kaçırma vakaları oldukça arttı. Söz konusu çetelerin Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin öldürülmesinin ardından ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ederek güç kazandığını belirtiliyor.

Haiti'de çok sayıdaki çete içinde en tehlikelisi 400 Mawozo olarak biliniyor. Suç çetesi tecavüz, gasp ve düzenledikleri suikastlarla biliniyor.

Grup geçen sene kaçırdıkları 17 Amerikalı ve Kanadalı misyonerin her biri için 1 milyon dolar talep etmişti. Misyonerler 2 aylık esaret sonrasında serbest kalırken çetenin istediği fidyenin ödenip ödenmediği bilinmiyor.

ŞİDDETİN GÖLGESİNDE YAŞAM



Haitili çeteler yabancıların kaçırılması olaylarıyla adını duyurdu. Ancak Haitililer yıllardır şiddetin gölgesinde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler çocuklara yardım örgütü UNICEF, geçen hafta ülkede devam eden çete şiddeti nedeniyle başkent ve çevresinde 1700 okulun kapandığını ve yarım milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

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UNICEF'in Haiti temsilcisi Bruno Maes, "Mermiler havada uçuştuğu için hiçbir çocuk okula gidemiyor" dedi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, geçen Temmuz'da paralı askerler tarafından öldürülmüştü.

Rakip gruplar ülkenin kontrolünü ele geçirmek için savaşırken polis gücünün çok yetersiz kaldığı belirtiliyor.