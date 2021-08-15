Son dakika... Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kaybı bin 297'ye yükseldi

Karayip ülkesi Haiti, Cumartesi günü 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı Başkanı Jerry Chandler, depremde can kaybının 1297'ye yükseldiğini duyurdu. 2 bin 868 evin yerle bir olduğu, 5 bin 410 evin ise ağır hasar gördüğü depremde en az 2 bin 800 yaralı olduğu açıklandı.

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilen depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu yüksek Port-au-Prince'e 150 kilometre mesafede.

Başbakan Ariel Henry, ülkedeki "büyük hasar" nedeniyle bir aylık olağanüstü hal ilan etti.

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hasar görmüş ve yıkılmış binalar olduğu görülüyor.

Hastanelerin de depremde büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Sivil savunma kurumu başkanı Jerry Chandler, acil müdahale konusunda hastanelerin sıkıntı çektiğini en az üç hastanenin tamamen dolduğunu kaydetti.

Haiti, 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.

11 milyonluk Haiti'de nüfusun yüzde 59'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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