Son dakika... Haiti'de 17 ABD'li misyoner kaçırıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kripto paralarda nefesler tutuldu Herkes bu haberi bekliyorKripto paralarda nefesler tutuldu! Herkes bu haberi bekliyor#Altın Fiyatları
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Golü yiyince çılgına döndü Marcao - Kerem vakası...Golü yiyince çılgına döndü! Marcao - Kerem vakası...#Futbol
Meteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısıMeteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
200 TL kazandım sandı, uyarınca şoka girdi'200 TL kazandım' sandı, uyarınca şoka girdi!#Kocaeli
Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler Eşi taraftarla tartıştı...Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler! Eşi taraftarla tartıştı...#Galatasaray
Liste güncellendi Aşıda bu 3 yan etkiye dikkatListe güncellendi! Aşıda bu 3 yan etkiye dikkat#Kovid Aşısı
İranlı ajanların ahlaksız teklifi: Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da...İranlı ajanların ahlaksız teklifi: Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da...#MİT
Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'#Yılmaz Erdoğan
Covid öğrenciler için kabus gibi geçti Peki ya öğretmenler Akıl sağlığımı kaybettim...Covid öğrenciler için kabus gibi geçti! Peki ya öğretmenler? 'Akıl sağlığımı kaybettim...'#Öğretmenler
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Dolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor... Sabrımız gerçekten sınanıyorDolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor... Sabrımız gerçekten sınanıyor!#Astroloji
İlişkide yaş farkı tartışması... Onlar aşıksa kime neİlişkide 'yaş farkı' tartışması... 'Onlar aşıksa kime ne?'#Bilge Öztürk
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Haiti'de 17 ABD'li misyoner kaçırıldı

#ABD#Haiti#Dünya
Son dakika... Haitide 17 ABDli misyoner kaçırıldı

Haiti'de aralarında çocukların da olduğu 17 ABD'li misyonerin kaçırıldığı açıklandı.

Haberin Devamı

ABD kamuoyu Haiti'den gelen haberin şokunu yaşıyor. Haiti'de 17 Amerikalı misyoner bir çete tarafından kaçırıldı.

Croix des Bouquets'de bir yetimhaneyi ziyaret eden misyoner grupta çocukların da olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerden haberdar olduklarını aktardı. Bir ABD hükümet sözcüsü AP haber ajansına yaptığı açıklamada 'Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının refahı ve güvenliği, Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek önceliklerinden biridir' ifadesini kullandı.

CNN International'ın haberine göre, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak henüz kaçılan ABD'lilerin akıbetine dair bir bilgiye ulaşılamadı.

Haiti Başkanı Jovenel Moise'in Temmuz ayında evinde öldürülmesinden sonra çete bağlantılı adam kaçırma olaylarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

İlgili Haberler:

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Haiti#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA