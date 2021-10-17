Son dakika... Haiti'de 17 ABD'li misyoner kaçırıldı

Haberin Devamı

ABD kamuoyu Haiti'den gelen haberin şokunu yaşıyor. Haiti'de 17 Amerikalı misyoner bir çete tarafından kaçırıldı.

Croix des Bouquets'de bir yetimhaneyi ziyaret eden misyoner grupta çocukların da olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerden haberdar olduklarını aktardı. Bir ABD hükümet sözcüsü AP haber ajansına yaptığı açıklamada 'Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının refahı ve güvenliği, Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek önceliklerinden biridir' ifadesini kullandı.

CNN International'ın haberine göre, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak henüz kaçılan ABD'lilerin akıbetine dair bir bilgiye ulaşılamadı.

Haiti Başkanı Jovenel Moise'in Temmuz ayında evinde öldürülmesinden sonra çete bağlantılı adam kaçırma olaylarında ciddi bir artış yaşanmıştı.