Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı! Havalimanı ve sınır kapatıldı

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğradı. Geçici Başbakan Claude Joseph, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin Çarşamba günü kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada suikastın Çarşamba günü yerel saat ile gece 1 sularında gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Saldırıda Moise'nin eşinin yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren First Lady'nin sağlık durumuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Joseph, suikast sonrası ülkenin başında olduğunu söyledi. 'İnsanlık dışı ve barbarca eylemi' kınayan Joseph, polisin ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bölgedeki güvenliği sağladığını söyleyerek sükunet çağrısında bulundu.

Joseph, açıklamasında saldırganların bazılarının İspanyolca ve İngilizce konuştuğu bilgisinin altını çizdi.

HAVALİMANI VE SINIR KAPATILDI

Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı, saldırının ardından kapatıldı. Dominik Cumhuriyeti ise saldırının ardından ülke ile olan sınırını kapatma kararı aldı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Dominik Cumhuriyeti hükümeti, komşu ülkenin cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından Çarşamba günü Haiti ile olan sınırının "derhal kapatılmasını" emretti.

Savunma bakanlığının iletişim yetkilisi Ceinett Sanchez AFP'ye verdiği demeçte, sınırın kapatılmasının hemen etkili olduğunu söyledi.

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