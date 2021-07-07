Son dakika: Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğradı
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğradı. Moise'nin Çarşamba günü evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğradı.
Geçici Başbakan Claude Joseph, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin Çarşamba günü kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada suikastın Çarşamba günü yerel saat ile gece 1 sularında gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
Saldırıda Moise'nin eşinin yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren First Lady'nin sağlık durumuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Joseph, suikast sonrası ülkenin başında olduğunu söyledi. 'İnsanlık dışı ve barbarca eylemi' kınayan Joseph, polisin ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bölgedeki güvenliği sağladığını söyleyerek sükunet çağrısında bulundu.
Joseph, açıklamasında saldırganların bazılarının İspanyolca ve İngilizce konuştuğu bilgisinin altını çizdi.