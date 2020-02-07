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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Son dakika... Hafter, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Tüm uçuşlar durduruldu

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Son dakika... Hafter, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Tüm uçuşlar durduruldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısı nedeniyle uçuşların askıya alındığı Mitiga’da seferler yeniden başladı.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu.

Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısı nedeniyle uçuşların askıya alındığı Mitiga’da seferler yeniden başladı.

Mitiga Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin füze saldırısı nedeniyle durdurulan uçuş trafiği normale döndü.
Hafter milisleri, daha önce Trablus’un tek sivil havalimanı Mitiga'yı defalarca hedef almış, başkentin dünyaya açılan kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

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