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DHA-AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Viyana'da silah sesleri! Yaralılar var

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Son dakika haberi... Avusturya'nın başkenti Viyanada Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Son dakika haberi... Polis yetkililerince yapılan açıklamada, şehrin en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi. Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu. Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi

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