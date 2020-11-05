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Dünya
Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB(Suriye) (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Okul yolunda bombalı saldırıda hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Okul yolunda bombalı saldırıda hayatını kaybetti
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Suriye'de dün rejim güçlerinin Ariha ilçesine yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Remas Hindevi'nin okula giderken bombaların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Dün, Esad rejimi güçleri tarafından Ariha ilçesine karadan karaya topçu saldırısı düzenlendi. Ariha’da yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.

ANNESİ AĞIT YAKTI

Saldırılarda hayatını kaybeden Reman Hindevi'nin, bombardıman nedeniyle annesinin uyarılarına rağmen okula gitmek isterken yolda bombaların hedefi olduğu ortaya çıktı. Kızının arkasından gözyaşı döken annesi, “Yemin ederim seni okula göndermek istemedim, uyandırmak istemedim kızım” diye ağıt yaktı.

Son dakika haberleri... Okul yolunda bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Okul yolunda bombalı saldırıda hayatını kaybetti

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