Son dakika haberleri... KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

KKTC’de ilk oy kullanma işlemi sabah 08.00’de Lefkoşa Mahkemeler’de yapıldı. Oy kullanma sırasında koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları uygulandı.

Seçimde 7’si bağımsız 11 aday yarışacak. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katılıyor.

SEÇİM YASAKLARI

KKTC'de Cumhurbaşkanı ve anayasa değişikliği için yapılan seçimde bazı yasaklar da uygulanmaya başladı.

Bu çerçevede saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklanırken; 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek; saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

Bugün, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması da yasaklandı.

Bütün umumi eğlence yerlerinin oy verme sürecinde kapalı kalacağı, eğlence yeri niteliğindeki haiz lokantalarda yalnız yemek verileceği ifade edilirken, her ne nedenle olursa olsun alkollü içki satılmasının da yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacağı da ifade edildi.

SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bugünkü seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun ‘evet’ demesi gerekiyor.