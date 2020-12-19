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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde deprem

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Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde deprem
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Son dakika haberi... Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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