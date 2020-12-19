AA
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Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
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