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DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalanmıştı! Testi pozitif çıkanların listesi yayınlandı

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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalanmıştı! Testi pozitif çıkanların listesi yayınlandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra Trump’ın çevresinde ve yönetiminde Başkan ile temas eden koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump’ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtildi.

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump’la temas eden kişiler arasında Başkan'ın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins, geçen cumartesi Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.

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