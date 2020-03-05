Son dakika haberleri... 'AB, Türkiye ile acilen yeni sözleşme yapmalı'

AVRUPA İstikrar Girişimi (European Stability Initiative) Başkanı ve Türkiye AB mülteci mutabakatı mimarlarından Gerald Knaus, Avrupa'nın Yunanistan sınırında kendi yasaları ve sözleşmelerini ihlal ettiğini eleştirdi. Berlin'de görev yapan Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'nin toplantısında konuşan Knaus, Avrupa'yı Türkiye'yle hızlıca yeni bir sözleşmeye gitmeye çağırdı. Türkiye AB arasındaki mevcut mutabakatın bir sözleşme olmadığına, bunun 4 yılı kapsayan bir açıklama olduğuna işaret eden Knaus, “dört yıl sonra ne olacağını Avrupa düşünmedi ve stratejik olarak çok büyük bir hata yaptı” dedi.

YASALARI ÇİĞNİYOR

Türkiye üzerinden Yunanistan sınırlarına gelen mülteciler için Yunanistan'ın iki seçeneği olduğunu belirten Knaus şöyle konuştu: “Birincisi mülteci teknesini içeri bırakır. İçindekileri kayıt altına alır.

İkinci seçeneği mültecileri içeri bırakmaz. Yunan hükumeti şimdi bu ikinci seçeneği uyguluyor. Yasaları ihlal ediyor. Karasularında tekneleri durduruyor ve teknelerdeki insanların hayatlarını tehlikeye atıyor. Gelmek isteyen insanlara böyle bir yolculuğa çıkmanın hayati tehlikesi olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Bu elbette AB anlaşmaları ve yasalarına ters.

Avrupa Yunanistan'la dayanışmadan bahsediyor, ama aynı zamanda Yunanistan'a gelenler orada kalır, biz Balkanlarda sınırları kapatıyoruz. Anne babasız gelen çocukları bile almıyoruz diyor. Eğer seçenekler böyleyse, 2016 yılı başındaki durumla karşı karşıyayız.”

TÜRKİYE'YLE ACİLEN YENİ SÖZLEŞME

Mülteci mutabakatında Türkiye'ye çok söz verildiğini, ancak bunlardan sadece maddi destek sözünün tutulduğunu, diğer sözlerin yerine getirilmediğini belirten Knaus, “Avrupa Türkiye'den 100 bin Suriyeli mülteci alacağı sözü verdi. Ancak 4 yıl içinde 25 bin mülteci aldı” dedi.

AB'nin 4 yıl sonrasını düşünmeyip, Türkiye'yle mutabakatı uzatmamış olmasını Avrupa'nın en büyük stratejik hatası ve körlüğü olarak niteleyen Knaus, “Yunanistan iltica yasasını rafa kaldırdı. Sınırda mültecileri tutuklayan üniformasız erkekler ve geri götüren plakasız arabalar. Silahlı askerler. Bu görüntüler AB'nin prestijini ve inandırıcılığını artırmıyor. Bu uygulama karasularda tutmaz. Karşı taraf geri almazsa, siz geri gönderemezsiniz. AB sınır güvenliği Yunan adalarında ne yapabilir? İnsanları durduramaz. Bu sınır güvenliğinin görevi değil. Birileriyle işbirliği yapmanız lazım. Yeni bir sözleşmeye ihtiyacımız var. Öyle bir kaç milyar Euroyla olmaz bu. AB bunu daha önce denedi. Ama tutmadı. Türkiye'yle hızlı bir biçimde yeni bir mutabakat sağlanması, hem Avrupa'nın hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'deki mültecilerin yararına” dedi.

AB SAHİP ÇIKMALI

AB'nin temel hakların öyle bir çırpıda kaldırılamayacağını göstermesi gerektiğini vurgulayan Knaus, sığınma hakkı, Cenevre Mülteci Sözleşmesi, AB sözleşmelerinde, AB ülkelerinin yasalarında, Avrupa Konseyi'nin onayladığı yasalarda var. Eğer AB yasalarını, sözleşmeleri koruyamıyorsa, Avrupa'yı bir arada ne tutabilir? Eğer ülkeler sınırlarını insani olarak güvence altına almayı başaramazsa, evrensel insan haklarını rafa kaldırma projeleri başarılı olur. Bu sadece Ege Denizi'ni etkilemez. Tüm Avrupa'yı etkiler” diye konuştu.