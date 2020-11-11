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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias koronavirüs karantinasında

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Son dakika haberler... Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias koronavirüs karantinasında
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, görüştüğü bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya girdiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dendias'ın bugün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yapması planlanan görüşmesini iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dendias'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya girdiği kaydedildi.

Şükri, Atina'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin heyetinde yer alıyor.

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