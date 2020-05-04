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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yunan Bakana taciz mi vardı? Yunanistan'ın iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap

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Son dakika haberler: Yunan Bakana taciz mi vardı? Yunanistan'ın iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarıyla taciz edildiği iddiasına ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven artırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir" dedi.

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