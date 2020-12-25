Son dakika haberler: Yeni araştırma ortaya çıkardı... Koronavirüs bağışıklığının ne kadar sürdüğü açıklandı!

Avustralyalı bilim adamlarının Kovid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı.

Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmada Kovid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Kovid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

Monash Üniversitesinden immünolog Menno Van Zelm, aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.





KORONAVİRÜSÜ BAZI HASTALAR NEDEN DAHA AĞIR GEÇİRİYOR?

Öte yandan ABD'nin saygın eğitim kuruluşlarından Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsle enfekte olan bazı insanların Kovid-19 hastalığını daha ağır ve uzun süre geçirmelerinin nedeninin bağışıklık sistemlerinin ürettiği oto-antikorlar olabileceği ortaya çıktı.

Bilim insanları, bağışıklık sisteminden gelen dramatik seviyelerdeki "dost ateşi"nin, Kovid-19'un daha şiddetli geçmesine ve virüs yenilgiye uğratıldıktan uzun süre sonra bile sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kovid-19 hastalarının kanlarında, akın eden virüsle savaşmaktan ziyade organları, dokuları ve bağışıklık sisteminin kendisini hedef alan yanlış yönlenmiş çok fazla antikor bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, hastaların ve enfekte olmamış insanların bağışıklık yanıtlarını kıyasladı ve Kovid-19 hastalarında çok fazla atipik antikor keşfetti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu antikorlar antiviral savunmaları bloke etti, faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağ dokularına ve sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı.

İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Aaron Ring, "Kovid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık sisteminin tepkileriyle çatışan antikorlar üretiyor" dedi.