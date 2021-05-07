Son dakika haberler... Virüs dünyanın çatısına çıktı! Nepal korona kâbusunun yeni adresi olacak

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 414 bin 188 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 915 ölüm kayıtlara geçti.

Uzmanlar bu sayıların gerçeği yansıtmaktan çok uzak olduğunu ve gerçek Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının resmi açıklamalardan kat kat fazla olduğunu söylüyor. Bu korkunç bilanço ve ülkeden gelen fotoğraflar trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Ancak dünya Hindistan'a ağlarken sınır komşusu Nepal'den gelen haberler salgının 'Dünyanın çatısı' olarak adlandırılan Everest zirvesi dahil tüm ülkeye yayıldığını gösteriyor.

HİNDİSTAN'DAKİ KRİZ NEPAL'E SIÇRADI

Nepal yönetimi ülkede bir salgın sorunu yokmuş gibi davranmaya devam ederken bir yandan da uluslararası yardım talep etmeye başladı. Bilim insanları ülkenin 'Yeni Hindistan' olacağı konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. CNN International'da yer alan habere göre geçen hafta ülkede yapılan Kovid-19 testlerinin %44'ü pozitif sonuç verdi.

Bu oran ülkede vakalar bir ayda 86 kat arttığına işaret ediyor. Nepal hali hazırda günlük olarak her 100 bin kişide 20 vaka açıklıyor. Bu oran nüfusa paralel düşünüldüğünde Hindistan'ın iki hafta önce açıkladığı oranla bire bir aynı.

Ülkede nisan ayı başında 100'lere kadar düşen koronavirüs vakaları, mayıs ayında 8 bin 600'e kadar yükseldi. Hindistan'da iki hafta önce yaşanan yükselişle benzerlik bu rakamlarla da kanıtlanmış oluyor.

Nepal'in yeni Hindistan olmasından korkulduğunu belirten CNN, hastanelerin tıka basa dolu olduğunu ve Katmandu yönetiminin diğer ülkelerden yardım istediğini aktarıyor.

VİRÜS EVEREST'E TIRMANDI!

Üstelik korkutucu gelişmeler bunula da bitmiyor. Dünyanın en yüksek noktasından da kötü haber geldi. Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19’a geçen ay sonu rastlanmıştı. Dünyanın en yüksek ve profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı’nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı.

Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi. Dağcıların tedbir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu’daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi. Bu haber manşetlerde nisan ayında yer almıştı. Mayıs ayı ise daha kötü bir haberle başladı...

BBC'nin hazırladığı rapora göre Everest'e tırmanan dağcıların 17'sinde koronavirüs görüldü. Son derece az insanın bulunduğu bu bölgede görülen vaka sayısı oldukça korkutucu. ancak Nepal hükümeti Everest'te yaşanan krizi görmezden geliyor ve dağcılar arasında vaka olmadığını söylüyor.

NEPAL'DEKİ KRİZ NASIL BAŞ GÖSTERDİ?

Nepal'in Hindistan'la uzun sınırı ve sınırdan sadece kimlikle geçiliyor olması vaka artışında önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Birçok Nepal vatandaşının Hindistan sınırından iş için geçtiği ve kontrollerin yetersiz olduğu belirtiliyor. Üstelik Nepal'de Hindistan'a göre çok daha kötü bir sağlık sistemi var. Ülkede kişi başına düşen doktor sayısı ve kovid-19 aşılama oranı Hindistan'dan kat kat az.

Nepal Kızılhaç yöneticisi Dr. Netra Prasad Timsina, Hindistan'da ne olduysa Nepal'de de aynısının yaşandığını söylüyor. uluslararası haber ajanslarının Nepal'den servis ettiği fotoğraflar Hindistan'la çok benzer. Hayatını virüs yüzünden kaybeden kişiler tıpkı Hindistan gibi yakılıyor, sağlık çalışanları bitkin halde ve oksijen sıkıntısının baş gösterdiği hastanelerde yakınlarını bekleyen Nepalliler acı içinde görüntüleniyor.

Nepal, salgınını durdurabilmek için uluslararası uçuşları dün geceden itibaren yasakladı. Ülkedeki turistlerin ise Nepal'den ayrılmak üzere havalimanlarına koştuğu gelen haberler arasında.

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