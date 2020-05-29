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Hürriyet
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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP, REU
Haber Giriş: 29.05.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ülkede corona virüs paniği! Ölü sayısı Çin'i geçti

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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 711'e ulaşan Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi. Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.

NDTV kanalındaki habere göre, vaka sayılarında Çin’i geride bırakan Hindistan, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerde de bu ülkeyi geçti. 

Bugüne kadar Hindistan'da 4 bin 711, Çin'de ise 4 bin 634 Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi. 

ÜLKEDE GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA ARTIŞI İLK KEZ 7 BİN SINIRINI AŞTI

Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi. 

Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.

Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı
Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı
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