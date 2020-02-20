Son dakika haberler... TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

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Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor.

Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.