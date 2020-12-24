Son dakika haberler: Trump’tan şaşırtıcı bir adım daha geldi! Onları da affetti

Kasım ayında yapılan seçimlerde ikinci dönem için girdiği yarışı kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin sonuna yaklaşırken şaşırtıcı adımlar atmaya devam ediyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi. Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.





KATLİAMCILARA AF BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın giderayak 2007’de Bağdat’ta 14 sivilin ölümüne neden olan Blackwater çalışanı 4 eski paralı askeri affetmesi büyük tepki çekti.

SİVİLLERİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

20 Ocak 2021’de görevi Joe Biden’a devredecek olan Trump, 15 kişiye af, 5 kişiye de ceza indirimi sağlayan başkanlık kararını açıkladı. Ancak bu isimler arasında, Irak’ta 14 sivilin öldürülmesi olayında suçu kesinleşen Amerikan sivil güvenlik şirketi Blackwater’ın 4 çalışanının yer alması büyük tepki çekti. 16 Eylül 2007 tarihinde başkent Bağdat’da gerçekleşen olay dünyada büyük yankı uyandırmış, yapılan yargılamalar sonucu olayın baş sorumlusu Nicholas Slatten ömür boyu hapis, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard ise 30’ar yıl hapis cezası almıştı. Blackwater çalışanları kalabalık Nisoor Meydanı’nda herhangi bir provokasyon olmadığı halde ateş açarak sivilleri katletmekle suçlanmıştı. Katliamın ardından Blackwater’ın Irak’taki çalışma izni sonlandırılmış, şirket ise ismini değiştirmek zorunda kalmıştı.

BEYAZ SARAY AFFI SAVUNDU

ABD Başkanı’nın affettiği bir diğer önemli isim, 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesi soruşturmasında suçunu kabul eden, eski danışmanı George Papadopoulos oldu. Trump, Rusya’nın en zengin kişilerinden German Khan’ın damadı olan ve eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği için 30 gün hapis cezası alan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan’ı da af listesine dahil etti. Trump, geçen ay Rusya soruşturması sırasında FBI’a yalan söylediğini itiraf eden Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı Michael Flynn’i de affetmişti. Beyaz Saray, kararların, ‘Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller ve ekibinin bunca insana yaptığı yanlışı düzeltmeye yardımcı olduğunu’ açıkladı. Amerikan CNN televizyonu ise Donald Trump’ın bu kararlarını ‘af dalgası’ diye yorumladı.



ALİ İÇİN ADALET YOK

Trump’ın Blackwater çalışanlarını af kararına tepki yağdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu eski Direktörü Sarah Leah Whitson, Bağdat’taki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ali Kirani adlı Iraklı çocuğu örnek göstererek, “Ali için adalet yok, sonra bizden neden nefret ediyorlar diye soruyoruz” dedi. Söz konusu haberi paylaşan Wall Street Journal gazetesi muhabiri James Grimaldi, olaya bakan savcının saldırıda masum erkek, kadın ve çocuklara karşı sınırsızca silah kullanıldığı yönündeki sözlerini hatırlatarak tepkisini dile getirdi. BM İnsan Hakları Komiserliği, kararın “başkalarını gelecekte bu tür suçlar işlemeye cesaretlendireceği” uyarısında bulunurken, Irak Dışişleri Bakanlığı da, “Bu, ABD yönetiminin insan hakları, adalet ve hukuk devletine bağlılık taahhüdü ile tezat oluşturmaktadır” açıklamasını yaptı.

SAVUNMA BÜTÇESİNE VETO

ABD Başkanı Donald Trump, beklendiği gibi savunma bütçe tasarısını veto etti. Trump, sosyal medya şirketlerini kullanıcılarının paylaşımlarına karşı koruyan yasayı iptal etmediği ve kölelik yanlısı generallerin isimlerinin üslerden kaldırılmasını önerdiği için pakete karşı çıkıyordu. Kongre’ye geri gidecek tasarının bir kez daha üçte iki çoğunlukla geçmesi durumunda Trump’ın veto hakkı bulunmuyor. Öte yandan korona salgınını ciddiye almamakla eleştirilen Trump, Kongre’nin onayıyla kendisine sunulan 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketine de karşı çıktı ve ‘israf’ diye niteledi. Pakette yer alan, muhtaç ülkelere yardım önerisi için ‘utanç verici’ diyen Trump, ‘Rusya’dan silah almaya gidecek Mısır’a 1.3 milyar dolar ayrılmasına’ tepki gösterdi.