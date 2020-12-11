Son dakika haberler: TIME Dergisi 2020 için Yılın Kişisini seçti: Joe Biden ve Kamala Harris

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber ve politika dergisi TIME "Yılın Kişisi"ni açıkladı

1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" olarak kapağına taşıyan TIME Dergisi bu yıl ABD seçimlerini önemli buldu. ABD'nin seçilen Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris derginin seçtiği isimler oldu.

ABD'de başkanlık seçimleri çekişmeye ve birçok tartışmaya tanık olurken, Biden rakibi Trump'ı geride bırakmıştı. Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı.

İŞTE TIME DERGİSİNİN KAPAĞI