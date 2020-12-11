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Haber Giriş: 11.12.2020 - 08:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: TIME Dergisi 2020 için "Yılın Kişisi"ni seçti: Joe Biden ve Kamala Harris

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Son dakika haberler: TIME Dergisi 2020 için "Yılın Kişisi"ni seçti: Joe Biden ve Kamala Harris
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Son dakika haberi... TIME Dergisi, 2020 için "Yılın Kişisi" olarak ABD'de seçimi kazanan Joe Biden ve Kamala Harris ikilisini seçti. ABD'nin seçilen başkanlarını sık sık "Yılın Kişisi" ilan eden TIME Dergisi bu sefer ülkenin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris'i de listeye aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber ve politika dergisi TIME "Yılın Kişisi"ni açıkladı

1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" olarak kapağına taşıyan TIME Dergisi bu yıl ABD seçimlerini önemli buldu. ABD'nin seçilen Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris derginin seçtiği isimler oldu.

ABD'de başkanlık seçimleri çekişmeye ve birçok tartışmaya tanık olurken, Biden rakibi Trump'ı geride bırakmıştı. Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı.

İŞTE TIME DERGİSİNİN KAPAĞI

Son dakika haberler: TIME Dergisi 2020 için Yılın Kişisini seçti: Joe Biden ve Kamala Harris

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