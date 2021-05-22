Son dakika haberler: Terör örgütü lideri bombalı yelekle kendini patlattı!

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütü üyelerinin düzenlediği saldırıda, terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun öldüğü iddia edildi.

Nijerya'da "HumAngle" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Borno eyaletinin Timbuktu bölgesinde silahlı ISWAP üyeleri, Boko Haram'a karşı saldırı düzenledi. Saldırıda, örgütün kalesi olan Sambisa ormanını ele geçiren ISWAP üyeleri, Şekau'yu teslim aldı. ISWAP üyeleri, Şekau'dan iktidarı bırakmasını ve diğer bölgelerdeki Boko Haram üyelerine ISWAP'ın otoritesine biat etmelerini ilan etmesini istedi. İstenilen açıklamayı yapmayan Şekau, üstündeki bombayı patlatarak intihar etti.

Bu arada Nijerya ordusu, Boko Haram lideri Şekau'yu öldürdüğünü iddia etmişti.

Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında örgüt içinde bölünmeye neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti.

NİJERYA GÜVENLİK GÜÇLERİ, BOKO HARAM LİDERİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİALARI SONRASI "KIRMIZI ALARMA" GEÇTİ

Nijerya polisi, Boko Haram örgütünün başkent Abuja ve Plateau eyaletinde saldırı planladığı yönünde istihbarat aldığını açıkladı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun öldürüldüğü iddiaları üzerine, güvenlik güçleri "kırmızı alarma" geçti.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Vekili Usman Baba, yaptığı yazılı açıklamada, Boko Haram üyelerinin başkent Abuja ve Plateau eyaletinde saldırı düzenlemeyi planladıkları istihbaratını aldıklarını belirtti.

Örgüt üyelerinin stratejik davrandığına işaret eden Baba, "İki bölgedeki polis birimleri kırmızı alarma geçti." ifadesini kullandı.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti. Boko Haram lideri Şekau'nun daha önce de öldüğü iddia edilmişti

ABD, BOKO HARAM LİDERİ İÇİN KOYDUĞU 7 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜ ISWAP'A VERMEYECEK

ABD, terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecekler için koyduğu 7 milyon dolar para ödülünü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütüne vermeyeceğini açıkladı.

ABD Adalet İçin Ödül Programının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Boko Haram lideri Şekau'nun ISWAP örgütü üyeleriyle bir çatışmada üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiği yönünde haberler çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, "Hey DEAŞ'ın adamları! (Teröristin) kimliği ya da yeri için ödül almaya uygun değilsiniz. Bu program böyle çalışmıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl yaptığı duyuruda, Adalet İçin Ödül programı kapsamında Şekau'nun yerini söyleyene 7 milyon dolar para ödülü vereceğini açıklamıştı.

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