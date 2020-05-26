Son dakika haberler... Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! Moataz al-Jubouri öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri’nin, Irak’ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri’nin öldürüldüğünü duyurdu.
DEAŞ LİDERİ YAKALANMIŞTI
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle