Son dakika haberler: TCG Gemlik Fırkateyni ile Libya açıklarında eğitim
Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni ve gemide konuşlu helikopterle denizde arama kurtarma eğitimi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni ve gemide konuşlu helikopterle denizde arama kurtarma eğitimi yapıldığını açıkladı.
Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020
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