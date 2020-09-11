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Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: TCG Gemlik Fırkateyni ile Libya açıklarında eğitim

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Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni ve gemide konuşlu helikopterle denizde arama kurtarma eğitimi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni ve gemide konuşlu helikopterle denizde arama kurtarma eğitimi yapıldığını açıkladı.



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