DHA
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Son dakika haberler: Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.
Güney Amerika ülkesi Şili’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.
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