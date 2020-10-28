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DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 19:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Şili’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

Güney Amerika ülkesi Şili’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

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