Son dakika haberler: Salgında kötü haberi Merkel duyurdu

Başbakanı Angela Merkel, Parlamento'da yaptığı konuşmada korona önlemlerinde daha fazla açılım taleplerini çok açık bir dille geri çevirdi. Önlemlerin devam ettiğini vurgulayan Merkel, elde edilen ara başarının rehavete kapılmak için asla bir gerekçe sunmaması gerektiğini söyledi.



"Bu virüsle mücadeleyi kafamızda devamlı canlı tutmak zorundayız" diyen Başbakan Merkel şöyle konuştu: "Biz olağanüstü ciddi bir dönemden geçiyoruz ve biz hepimiz, hükümet, parlamento ve tüm ülke olarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana hiç eşi benzeri olmayan zorlu bir sınavdan geçiyoruz. İnsan yaşamı ve sağlığı, toplumumuzun ve Avrupa'nın bütünlüğü ve dayanışması söz konusu burada."



KİMSENİN HOŞUNA GİTMEYEBİLİR



Korona krizinde çok önemli önlemler ve mali yardım paketlerini karara bağladıklarını belirten Başbakan Merkel, "biz haftalardır bu pandemiyle yaşıyoruz. Herbirimiz yeni şartlara ayak uydurmak zorunda kaldık.



Özel ve mesleki olarak. Herkes neyi özlediğini, neyin zor olduğunu biliyor ve bu korona şartları altında yaşamın herkese çok uzun geldiğini de anlıyorum. Kimsenin hoşuna gitmeyebilir. Ama gerçek şu. Biz pandeminin son aşamasında değiliz. Tam tersine halen başındayız. Biz daha uzun süre bu virüsle yaşamak zorundayız."



Merkel, Koronanın bir gün sağlık sisteminin üstesinden gelip, sayısız insanın hayatını kaybetmesini nasıl engelleriz sorusunun hem Almanya hem de Avrupa'nın uzun süre daha gündeminin birinci maddesi olacağını söyledi.



Kısıtlamaların hayatı ne kadar zorlaştırdığının bilincinde olduğunu belirten Merkel, "bu pandemi bir demokrasiye bir dayatma. Çünkü bizim temel hak ve ihtiyaçlarımızı kısıtlıyor. Görev sürem boyunca kişisel özgürlükleri kısıtlama kararını alırken hiç bir kararda bu kadar zorlanmamıştım" dedi.



Çocukların evde yalnız kalmasının, insanların sevdikleriyle buluşamamsının ve birbirine mesafeli durmasının, yaşlıların huzurevlerinde izole yaşamasının çok zor olduğunu söyleyen Merkel, "bu ülkeyi onlar kurdu ve yüksek tefahı onlara borçluyuz" dedi.



İNCE BUZ ÜZERİNDEYİZ



Alınan önlemler sonucu görülebilir bir başarı kaydettiklerini, virüsü yavaşlattıklarını söyleyen Merkel, "ancak bu ara başarı kırılgan. Biz çok, hatta en ince bir buz üzerindeyiz. Durum yanıltıcı ve tepeyi aşmış değiliz. Virüsle mücadeleyi kafamızda devamlı canlı tutmalıyız. Bugün elimizdeki sayılar 10-12 gün öncesinin sonuçları. Şimdiki açılımın sonuçlarını iki hafta sonra göreceğiz" dedi.



Avrupa'nın birliği ve dayanışmasının Almanya için de önemini vurgulayan Merkel, "Avrupa bu zor günlerde birlikte durmazsa Avrupa olmaz. AB'deki tüm ülkelerin yeniden kendilerini toparlamaları için AB bütçesine daha fazla katkı sağlanması gerekir" dedi.



Korona salgınına karşı aşı bulma çalışmalarına da değinen Merkel "Bilimin milliyeti olmaz. Bilim insanlığa hizmet eder. Bir aşı bulunduğu zaman, herkese sunulmalı ve fiyatı da uygun olması gerekir" dedi.



Anamulefet aşırı sağ AfD ise, önlemleri eleştirdi. AfD grup Başkanı Gauland İnsanların gerekli önlemlere uyduklarını, devletin sınırlamalarına ihtiyaç duymadıklarını savundu.



Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich, önlemlerin yavaş yavaş yumuşatılması kararlarını desteklediklerini söyledi. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, salgının Almanya'yı hazırlıksız yakaladığını ve hükümetin geç kaldığını eleştirdi.

