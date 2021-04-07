Son dakika haberler: Sağlık Bakanı açıklamıştı... Birleşik Krallık'ta ilk doz Moderna aşısı yapıldı!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aşılama kampanyasına tüm hızıyla devam eden İngiltere kritik bir adım atarak Moderna aşısını da kullanmaya başladı. Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi, ülkede nisan ayı itibarıyla Moderna aşılarının da uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının dağıtımına Galler’de başlanacağını bildirmişti.

Aşılamada hızlı bir program uygulayan Birleşik Krallık 'ta Moderna aşısının ilk dozu az önce uygulandı. Aşının uygulanmasına Galler'de başlanırken İngiltere Moderna için iki hafta daha yani 19 Nisan tarihini bekleyecek.

Galler'de, Carmarthern bölgesinde bulunan West Wales General Hospital'da uygulanan ilk doz Moderna aşısı 24 yaşındaki Elle Taylor'a uygulandı. Taylor aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada sağlık personelinin sempatik tavırlarını överken 'Çok heyecanlı ve mutluyum.' diyerek canının da hiç yanmadığı anlattı.

24 yaşındaki Taylor büyükannesine bakıcılık yaptığını ve aşı olduktan sonra onunla daha güvenli şekilde ilgilenebileceği için içinin rahatladığını belirtirken büyükannesinin de ilk doz aşısını olduğunu ve ikinci dozunu da cumartesi günü yaptıracağını sözlerine ekledi. İngiltere daha önce yaptığı açıklamada aile bireylerine bakan kişileri de aşılamada öncelik listesine aldığını, böylece riskli durumdaki kişiler için bulaş riskini azaltmayı hedeflediği açıklamıştı.

ASTRAZENECA'DAN SONRA NEFES ALDIRAN HABER

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili kaygı verici haberlerin ardından gelen Moderna aşısı haberi rahatlama yarattı. ülkede onaylanan ve kullanımı başlayan üçüncü aşı olan Moderna'dan 17 milyon doz satın alındı.

İskoçya da Moderna aşılarını teslim aldı ancak uygulama henüz başlamış değil. Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ta 50 yaş üzeri tüm nüfusu aşılamayı başaran ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmada ABD'de kullanılan Kovid-19 aşılarının koruyucu etkisi firmaların testlerindeki orana yakın çıktı. Pfizer ve Moderna aşılarının ikinci dozdan sonra yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Hazırlanan raporda, bu aşılarla yapılan uygulama sonucunda ölen olmadığı, sadece 2 hastanın yan etkiler sebebiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ÇOCUKLARDA DA DENENİYOR

ABD merkezli şirket Moderna, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmasına başladığını açıklamıştı.

Moderna’dan yapılan açıklamada, ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemeler için aşının çocuklara uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denenmesinin yapılacağı kaydedilirken, söz konusu klinik deneylerin ne zaman tamamlanmasının beklendiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Moderna İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel, "Bu pediatrik çalışma, genç yaş nüfusunda Kovid-19 aşı adayımızın potansiyel güvenliğini ve immünojenitesini değerlendirmemize yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Federal sağlık yetkilileri, çocuklar üzerindeki çalışmaların olumlu sonuç vermesi halinde, lise son sınıfların sonbahardaki okul döneminde, orta ve ilkokulların da 2022 yılı başlarında aşılanabileceğini kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara