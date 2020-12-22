Son dakika haberler: Rusya'dan İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonuna ilişkin flaş açıklama

Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan yeni türüne karşı Rus aşısının etkin olup olmadığı hakkında açıklamada bulundu.

Koronavirüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19’a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

"SPUTNİK V AŞISI MUTASYONA KARŞI DA ETKİLİ OLACAK"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, “Sputnik V, İngiltere'de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor. Sputnik V'nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu koronavirüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük. Bu nedenle ön analiz, Sputnik V'in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor" dedi.