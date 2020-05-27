Son dakika haberler... Rusya'dan Libya açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’dan Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınlamıştı. O Görüntülere Rusya tarafından bir kez daha yalanlama geldi.

Rus senatör Vladimir Dzhabarov, Interfax'a yaptığı açıklamada, Rusya hiçbir zaman Libya'ya askeri personel göndermedi, ayrıca Rusya'ya kimse böyle bir talepte de bulunmadı ifadelerini kullandı.

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