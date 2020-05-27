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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:11, Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Rusya'dan Libya açıklaması

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Son dakika haberler... Rusya'dan Libya açıklaması
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Rusya'dan Libya ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’dan Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınlamıştı. O Görüntülere Rusya tarafından bir kez daha yalanlama geldi.

Rus senatör Vladimir Dzhabarov, Interfax'a yaptığı açıklamada, Rusya hiçbir zaman Libya'ya askeri personel göndermedi, ayrıca Rusya'ya kimse böyle bir talepte de bulunmadı ifadelerini kullandı.

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