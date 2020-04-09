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Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Rusya'da korkutan patlama!

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Son dakika haberler... Rusya'da korkutan patlama!
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bir iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Başkent Moskova’da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.

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