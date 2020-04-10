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Dünya
DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Rusya'da Corona Virüsü kabusu! 1786 yeni vaka...

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Son dakika haberler... Rusya'da Corona Virüsü kabusu! 1786 yeni vaka...
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Rusya'da Corona Virüsü vaka sayısı, bin 786 artışla 11 bin 917'ye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 94'e yükseldi.

Rusya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 94’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 917’ye çıktı.

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1786 yükselerek 11 bin 917’ye çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 18 kişi daha artarak 94’e yükseldi.

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