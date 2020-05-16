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Dünya
DHA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 16.05.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Rusya salgında dikkat çeken sayıları açıkladı

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Son dakika haberler: Rusya salgında dikkat çeken sayıları açıkladı
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Rusya’da son 24 saatte 9 bin 200 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 272 bin 43’e yükseldi.

Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 9 bin 200 kişide daha virüs tespit edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 272 bin 43’e yükseldiğini; 119 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 2 bin 537’ye ulaştığını duyurdu.

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