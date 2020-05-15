DHA- Fotoğraf: AP
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Son dakika haberler: Rusya alarmda! Corona virüs tekrar tırmanışa geçti
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 598 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 262 bin 843’e ulaştı.
Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede bir günde 10 bin 598 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 262 bin 843’e yükselirken; Rusya Sağlık Bakanlığı, 113 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 418’e ulaştığını duyurdu.
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