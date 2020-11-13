Son dakika haberler: Rus heyet, Karabağ görüşmeleri için Ankara'ya geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Rusya'dan geniş bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını bildirdi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelecek yaklaşık 20 kişilik heyet, bugün Türkiye'de olacak. İlk olarak Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yapması planlanan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçerek, teknik görüşmelerde bulunacak.



Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı görüşmelerde anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konuların ele alınacağı öğrenildi.