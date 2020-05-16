Son dakika haberler: Ruanda soykırımının sorumlusu Fransa'da yakalandı!

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kabuga'nın, Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alındığı bildirildi.

25 yıldır aranan Kabuga'nın, insanlığa karşı suçlarla mücadele eden jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.

Felicien Kabuga'nın Paris Temyiz Mahkemesindeki adli işlemlerinin ardından insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICTR) teslim edileceği kaydedildi.

ICTR Başşavcısı Serge Brammertz, yaptığı açıklamada, "Felicien Kabuga'nın yakalanması, soykırımdan sorumlu olanların 25 yıl sonra da adli olarak takip edildiğini hatırlatıyor. İlk düşüncelerimiz Ruanda soykırım kurbanları ve hayatta kalanları ile olmalı." ifadesini kullandı.

UCM, Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuyor.

Kabuga, soykırımı yapan Hutuları finanse etmekle de suçlanıyor.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlardan kaçmayı başarmıştı.