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Dünya
Reuters - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Reuters duyurdu: Türkiye, Rusya ve İran'dan kritik zirve

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Son dakika haberler: Reuters duyurdu: Türkiye, Rusya ve İran'dan kritik zirve

Reuters'tan alınan son dakika bilgisine göre, Türkiye ve Rusya bölgede istikrarın sağlanması için İdlib etrafında ortak devriyeyi seçeneklerden biri olarak ele alıyor. Türkiye Rusya İran gelecek ay Tahran’da İdlib’i görüşecek. Öncesindeyse Rusya’dan bir heyet Ankara’ya gelebilir.

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