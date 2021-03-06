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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 06.03.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Putin’in yardımcısı Oreşkin Kovid-19'a yakalandı

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Son dakika haberler... Putin’in yardımcısı Oreşkin Kovid-19'a yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcılarından birisi olan Maksim Oreşkin’in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bir toplantı sırasında, “Oreşkin, koronavirüse yakalandı. Bu vesile ile sağlığının yerine gelmesini dilemek isterim. Kendisi bizimle burada irtibat halinde” dedi.

Mişustin, Oreşkin’in semptomlarının hafif mi yoksa ağır mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Bunun yanında Oreşkin’in son dönemde Rusya Devlet Başkanı ile temas kurup kurmadığına ilişkin bir açıklama da şimdilik yapılmadı.

 

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