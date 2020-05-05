MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Putin’den Kim Jong-un’a madalya
GeriDünya Son dakika haberler: Putin’den Kim Jong-un’a madalya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Rusya, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Putin’den Kim Jong-un’a madalya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Putin’den Kim Jong-un’a madalya
Abone Olgoogle-news

Rusya Devlet Başkanı Putin, son dönemlerde öldü iddiaları ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a “Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı” madalyası verdi. Madalyanın Kim Jong-un’a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’den ilginç bir hamle geldi. Putin, 2. Dünya Savaşı’ndan Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı kazanılan zaferin 75’inci yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde verilen madalya, Facebook üzerinden duyuruldu.

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon’a takdim edildiği açıklandı.

Madalyanın Kim Jong-un’a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük skeri ve ekonomik destek sağlamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle