Son dakika haberler... Papa Francis'ten dikkat çeken 'George Floyd' açıklaması
Papa Francis, ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Irkçılığa tahammül gösteremeyiz” diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.
Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı.
'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi.
Papa, Vatikan’daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd’un ölümünün ‘trajik’ olduğunu ifade etti.
Papa Francis, ‘Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini’ dile getirerek, "ABD kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.
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