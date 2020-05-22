DHA
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Son dakika haberler: Pakistan'da uçak düştü
Gelen son dakika haberinde, Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu bildirildi.
Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait Airbus 320 serisi yolcu uçağı inmesine 1 dakika kala, ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi'de yerleşim bölgesinin üzerine düştü.
Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, düşen yolcu uçağında 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.
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