Son dakika haberler: Netflix'ten flaş 'şifre' hamlesi!

BBC'de yer alan habere göre Netflix şifre paylaşımı konusunda flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki kullanım ücretlerine zam yapan şirket bir kez daha kullanıcılarına kötü haber vermek üzere.

Son dakika haberlerine göre bazı Netflix kullanıcılarına, "Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açın" uyarısı göndermeye başladı.

Bu da Netflix'in şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Henüz test aşamasında olan özelliğe göre aynı şifreyi kullanan üyelerden mesajla ya da maille doğrulama istenecek.

Netflix'in özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı veriyor. Ancak bu şirketin bu konudan rahatsız olduğu uzun zamandır konuşuluyordu.

Yapılan araştırmalara göre Netflix hesabına sahip kişilerin en az üçte biri şifresini bir başka kişiyle paylaşıyor.

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