MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler... Mısır'da felaketler durmuyor: Bu kez de 10 katlı bina çöktü!
GeriDünya Son dakika haberler... Mısır'da felaketler durmuyor: Bu kez de 10 katlı bina çöktü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Mısır'da felaketler durmuyor: Bu kez de 10 katlı bina çöktü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Mısır'da felaketler durmuyor: Bu kez de 10 katlı bina çöktü!

Dün yaşanan tren kazasının şokunu henüz atlatamayan Mısır'dan bir felaket haberi de bugün geldi. Başkent Kahire'de 10 katlı bir bina çökerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika haberler... Mısırda felaketler durmuyor: Bu kez de 10 katlı bina çöktü
Görgü tanıkları enkaz altında hala çok kişinin olabileceğini belirtiyor.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.

Tren felaketi onlarca can aldı... Mısırdaki korkunç kaza kameraya böyle yansıdı
Tren felaketi onlarca can aldı... Mısır'daki korkunç kaza kameraya böyle yansıdı!

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi