Son dakika haberler... Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı: Ünlü mankenlik ajansı sahibinin 'Tecavüz panosu'!

Dünyaca ünlü Fransız Elites Models mankenlik ajansının eski patronu Gerald Marie hakkında aralarında henüz reşit olmamış bir genç kızın da bulunduğu kişilere cinsel saldırı ve tecavüz ettiği gerekçesiyle Fransa'da başlatılan soruşturma devam ediyor.

Geçen yıl Fransız makamları tarafından başlatılan soruşturmada dördü İngiliz olan 13 kadın Gerald Marie hakkında cinsel saldırı ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Marie ise soruşturmanın başından beri bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Gerald Marie'nin yıllar önce birlikte çalıştığı Lübnanlı iş insanı Omar Harfouch'un dava hakkındaki iddiaları Fransız savcılarına aktardığı ve bu ifadelerde dava ile ilgili mide bulandıran detaylar olduğu ortaya çıktı.

Moda dünyasını derinden sarsan iddialara göre Gerald Marie ve suç ortakları cinsel saldırılarının 'çetelesini' tuttukları bir panoya en çok istismarı kimin yaptığına dair sıralama yaptıkları, en genç ve bakire kadınları istismar edenlerin en yüksek puanı aldıkları iğrenç bir yarışma içine girdikleri ortaya çıktı.

Lübnanlı iş insanı Omar Harfouch

Verdiği ifadeyle bu korkunç durumu ortaya çıkaran ve Gerald Marie'nin ajans başkanı olduğu yıllarda şahit olduğu durumları anlatan Omar Harfouch'a göre dünya başkentlerinde düzenlenen moda haftaları sonrasında birlikte oldukları kadınları panoya yazarak en çok puanı almaya çalışan Marie ve suç ortakları birbirlerine en genç kadınlarla birlikte olan ya da bakire bir kadını istismar etmelerine göre en çok puanı veriyormuş.

Dünya gündemine bomba gibi düşen dava sürecini başlatan iddialar 71 yaşındaki Marie’nin 1980 ve 90’larda ajans başkanlığı yaptığı dönemde tecavüzüne uğradığını söyleyen dört kadınla başlayan soruşturma ve sonrasında üç modelin daha cinsel saldırı iddiasıyla genişletildi.

Aynı zamanda 90'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Linda Evangelista'nın da eski kocası olan Marie hakkındaki soruşturma, eski bir BBC çalışanının şikayeti ve üç eski modelin tecavüz iddialarının ardından gelmişti.

İş insanı Harfouch, bir zamanlar birlikte çalıştığı Gerald Marie'yi bir 'cinsel avcı' ve kadınlardan bahsederken çok çirkin ve saldırgan bir dil kullanan bir adam olarak tarif ediyor.

Bir dönem moda dünyasının en güçlü kişisi olarak kabul edilen Gerald Marie’nin başkanlığını yaptığı Elite Model ajansının temsil ettiği ve ün kazandırdığı isimler arasında Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi top modeller de bulunuyor. Gerald Marie ve eski eşi model Linda Evangelista

Öte yandan tecavüz iddialarının arkasındaki üç mankenden biri olayların yaşandığı dönemde reşit olmadığını söylüyor. 1986'da 17 yaşında olduğunu söyleyen Carre Sutton adlı eski model, Marie'nin kendisine "sayısız" defa tecavüz ettiğini iddia ediyor. Ebba Karlsson 1990'da 20 yaşındayken tecavüze uğradığını, 1980'de ise Jill Dodd 19 yaşındayken Marie'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüyor.

Gerald Marie'nin eski eşi ve kendisi de ünlü bir model olan Linda Evangelista, ortaya çıkıp cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarını gündeme getiren kadınlara destek çıkmış ve onları bu cesaretinden dolayı tebrik etmişti.

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