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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız."

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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