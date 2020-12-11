Son dakika haberler... Merkel ve Macron'dan peş peşe Türkiye açıklamaları
AB Liderler Zirvesi sonrası konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "AB Yüksek Temsilcisi'nden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik." açıklamasında bulundu. Merkel, "Türkiye'ye silah ihracatları NATO bağlamında tartışılmalı." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu vurguladı.
Merkel'in açıklamaları şöyle:
Türkiye'ye silah ihracatları NATO bağlamında tartışılmalı.
AB Yüksek temsilcisinden bir sonraki zirveye kadar Türkiye ile iş birliğimiz konusunda bir rapor hazırlanmasını istedik. Raporda Libya ve Dağlık Karabağ konuları yer alacak. Türkiye AB ilişkilerini yaşanan gerginlik ve stratejik bağlılıklar bağlamında ele alacağız.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu söylerken "Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar AB'nin kendi yörüngesinde istikrarı bozacak eylemleri artık kabul etmeyeceğini gösterecek" ifadesini kullandı.
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