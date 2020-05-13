MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Merkel'den Rusya'ya sert eleştiri
GeriDünya Son dakika haberler: Merkel'den Rusya'ya sert eleştiri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 13.05.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Merkel'den Rusya'ya sert eleştiri

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Son dakika haberler: Merkel'den Rusya'ya sert eleştiri
Abone Olgoogle-news

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015'te Alman Parlamentosu'na yönelik siber saldırıdan sorumlu gördüğü Rusya'yı sert eleştirdi. Merkel olayı "çirkin" olarak niteledi ve Rusya'yı hibrit savaş stratejisi gütmekle suçladı.

Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkel, Yeşiller milletvekili Tabea Rössner'in siber saldırıyla ilgili sorusuna alışılagelmişin dışında sert cevap verdi. 2015'te kendi seçim bürosu ve Alman parlementerlerin maillerinin hacklenmesini çirkin ve korkunç olarak niteleyen Başbakan Merkel, "ben bunu çok ciddiye alıyorum. Çok açık söyleyim, bu bana çok acı veriyor. Ben böyle bir olayı bu ülke için son derece can sıkıcı buluyorum. Hiç hoş değil. Hoş olmamanın ötesinde korkunç. Bu, güvene dayalı işbirliğini zedeliyor. Federal hükümet buna karşı önlem hakkını saklı tutuyor. Tiergarten cinayetinden sonra Rus diplomatlara yaptırımlar getirdik" dedi.

Rusya'nın hibrit savaş stratejisi güttüğünü söyleyen Merkel, "buna dikkat etmeliyiz. Görmezden gelemeyiz" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

2015 genel seçimleri öncesinde Alman parlamenterlerin ve Başbakan Merkel'in seçim bürosunun e-posta yazışmalarının korsanların eline geçtiği ortaya çıkmıştı.

İT uzmanları Rus askeri istihbarat servisi GRU'ya çalışan APT28 adlı hacker grubunu siber saldırıdan sorumlu tutmuştu. Almanya 2016'da ABD başkanlık seçimlerinde olduğu gibi Rusya'nın Almanya'daki genel seçimleri de etkilemeye çalıştığından şüpheleniyor.

Almanya Federal Savcılığı konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın hedefinde ise Rus istihbarat elemanı Dimitri Badin var.

False
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle