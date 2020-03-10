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Haber Giriş: 10.03.2020 - 22:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Merkel'den korkutan açıklama: Nüfusumuzun yüzde 60-70'ine virüs bulaşacak

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Son dakika haberler... Merkel'den korkutan açıklama: Nüfusumuzun yüzde 60-70'ine virüs bulaşacak
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona Virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü grup toplantısında Corona Virüsü'ne karşı vatandaşlarını uyardı.

Merkel, "Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" dedi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da Merkel'in bu açıklamalarına destek verdi.

Spahn, Corona Virüsüne maruz kalanların yüzde 80'inin bunu atlatabileceğini söylerken, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini de altını çizdi. Spahn, bunun için fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu.

Merkel'in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya'da 50 ila 60 milyon kişinin Corona Virüsüne yakalanma ihtimali bulunuyor. 

ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ ÖLDÜ

Almanya'da Corona Virüsü nedeniyle ilk kez iki kişi yaşamını yitirdi.

 

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