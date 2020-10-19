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DHA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 19.10.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Macron'un eşi karantinaya girdi

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Son dakika haberler... Macron'un eşi karantinaya girdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, temas ettiği kişilerden birinin 15 Ekimde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı. Brigitte Macron'un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

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