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Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Macron'dan haber geldi... Koronavirüsü tamamen yendi

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Son dakika haberler: Macron'dan haber geldi... Koronavirüsü tamamen yendi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un herhangi bir Kovid-19 belirtisi göstermediği ve karantina sürecinin sona erdiği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Elysee Sarayı, Macron’un artık hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron artık Kovid-19'un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti ve daha önce belirlenen toplantılara katıldı.

Macron gelecek günlerde de aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Yürürlükteki sağlık protokolüne göre karantina süresi 7 gün. Cumhurbaşkanı’nın 7 günlük karantina süreci sona erdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaklaşan Noel kutlamalarına da değinilerek, “Cumhurbaşkanı, Noel’e birkaç saat kala; sosyal mesafenin, odaların havalandırılmasının, maske takmanın, ellerin düzenli şekilde yıkanmasının ve günlük temasların sınırlandırılmasının önemini hatırlamak istiyor” denildi.

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