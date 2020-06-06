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DHA-AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Libya'da yeni gelişme! 'Zafer Yolları' harekatı başlatıldı

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Son dakika haberler... Libya'da yeni gelişme! 'Zafer Yolları' harekatı başlatıldı
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Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi’nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.

 

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