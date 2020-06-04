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Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Libya'da önemli gelişme: Hafter'den geri alındı

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Son dakika haberler: Libya'da önemli gelişme: Hafter'den geri alındı
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Gelen son dakika haberinde, Libya ordusu başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor. 

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

Libya ordusu duyurdu Hafter milislerinin işgalindeki havaalanında kontrol sağlandı
Libya ordusu duyurdu! Hafter milislerinin işgalindeki havaalanında kontrol sağlandı
AA, Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi
daha fazla video için

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AA, Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi
daha fazla video için
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